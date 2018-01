VIDEO| Centinaia di fan per i Måneskin:'Ho visto Damiano e stavo svenendo'

La band di X-Factor alla Mondadori di via D'Azeglio per autografare l'Ep Chosen

Mare di giovanissimi in fila in via D'Azeglio per incontrare il gruppo rivelazione del momento alla Mondadori. C'è chi si è messo ad aspettare dalle 8 di mattina per essere tra i primi a fare una foto ricordo con i Måneskin, dopo un autografo sull'Ep 'Chosen' ovviamente.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan di nuovo a Bologna il 17 marzo al Locomotiv Club per la data del tour (sold-out).