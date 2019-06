Mangiare vegano, a Bologna apre un nuovo locale: inaugura Flower burger

Aprirà il prossimo giovedì 20 giugno il punto vendita bolognese di Flower Burger, la catena di panini vegani gourmet che dal 2015, dopo la prima apertura a Milano, conta diversi punti vendita in tutta Europa. La location è ancora top secret, ma dal menu si possono scorgere tra i moni evocativi dei panini, Tofungo, Flower Burger e Cheesy Cecio, accompagnati da patate al forno profumate alla paprika. Il pane, home made come le salse e i patty, spazia da quello alla curcuma passando per l’ormai iconico nero al carbone vegetale fino al pane ai 7 cereali.

Il locale ospita alle pareti grafiche colorate e psichedeliche di Yellow Submarine, mescolate con arredi in legno naturale e ferro smaltato. Dietro ad una tenda colorata anni ‘70 si trova la cucina.