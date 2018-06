'Per i migranti, contro il governo razzista': corteo per le vie del centro | VIDEO

Anche a Bologna come in altre città italiane si è tenuto il corteo antirazzista in occasione della giornata mondiale del rifugiato. 'Diritti per tutt* contro il governo Salvini - Di Maio', questo il titolo dell'evento al quale ha partecipato anche la sindaca di Barcellona, invitata da Coalizione civica.

Assenti gli esponenti del Pd, invitati chiaramente a non partecipare dagli attivisti. "Le politiche di Salvini - affermano - non sono altro che il proseguimento di quelle dell'ex Ministro Minniti".

Il corteo è partito da Piazza Nettuno, ha percorso via Ugo Bassi, Piazza Malpighi, Piazza San Francesco e in Piazza Roosvelt, sotto la prefettura. Lì una delegazione formata da attivisti e migranti ha chiesto che siano rispettati i tempi e le procedure per i permessi di soggiorno.