Studenti in corteo: fumogeni e slogan vs Salvini

Studenti in piazza oggi anche a Bologna, per dire no al piano “Scuole Sicure” lanciato dal Ministro Matteo Salvini e manifestare il proprio dissenso contro il governo Lega – M5S.

È partito alle 9.30 il corteo degli studenti antirazzisti di Bologna, che questa mattina si era dato appuntamento in piazza XX settembre, a due passi dalla stazione. Un centinaio i ragazzi che partecipano alla manifestazione, aperta da uno striscione che recita: "Tetti che crollano, ma gli sbirri ci controllano. È questa la vostra sicurezza?"

Gli studenti in corteo contestano il decreto Sicurezza e in particolare la stretta sui controlli antidroga negli istituti, mentre "le nostre scuole cadono a pezzi". Musica e fumogeni accompagnano il corteo, che dopo la partenza ha imboccato via Indipendenza in direzione piazza Maggiore e Due Torri.

Gli slogan contro la Polizia - "Fuori gli sbirri dalle scuole" - vengono accompagnati di tanto in tanto con qualche 'vaffa' all'indirizzo del ministro degli Interni, Matteo Salvini. Al corteo degli studenti delle superiori si e' unita anche una rappresentanza dei movimenti universitari. (agenzia Dire)

(Nella foto sotto - via S.Vitale chiusa stamane)

Il serpentone, non troppo nutrito, si è diretto verso il centro cittadino. Qui alcune vie sono state chiuse al traffico, creando qualche rallentamento alla circolazione.

