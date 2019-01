Nonna Adriana compie 107 anni: è una delle donne più longeve d’italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Grande festa per Adriana Mantovani: la nonnina compie 107 anni. Nata il 19 gennaio 1912, è una delle donne più longeve d’Italia. Un traguardo che la centenaria ha voluto festeggiare insieme ai parenti, al personale e agli ospiti della struttura che è oggi la sua dimora: la Casa Residenza Anziani della Convivenza per Anziani Maria Ausiliatrice e San Paolo, in via Carlo Zucchi a Bologna.