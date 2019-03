Accadde nel 1628: nasce a Crevalcore Marcello Malpighi

Il 10 marzo 1628 nasce a Crevalcore Marcello Malpighi. A lui si devono scoperte fondamentali per l'anatomia, l'istologia, la fisiologia, l'embriologia e la medicina pratica. Fu il primo ad osservare i capillari negli animali, a scoprire il legame tra le arterie e le vene e fu il primo ad osservare i globuli rossi al microscopio.

A 17 anni si trasferisce a Bologna dove si laurea in medicina nel 1653. Venne chiamato a Pisa da Ferdinando II dove è docente di medicina teorica e si appassiona alla "libera filosofia" galileiana. Richiamato a Bologna come lettore di teorica della medicina straordinaria, nel 1662 accetta la cattedra di medicina a Messina, ma è nuovamente in città dopo 4 anni.

Nominato archiatra da Innocenzo XII nel 1691, si trasferisce a Roma dove muore nel 1694. Si è dedicato perlopiù all'anatomia microscopica, allo studio dei polmoni, del cervello, delle ghiandole e degli embrioni. Nel 1669 la Royal Society di Londra lo nomina membro onorario.