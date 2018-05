Marchesini Group: apre il nuovo capannone per la stampa 3D

Taglio del nastro per il primo reparto di prototipazione negli stabilimenti della Marchesini Group di Pianoro. Oggi, infatti, è stato inaugurato un nuovo capannone di mille metri quadrati, dove sono state radunate tutte le tecnologie che consentono la stampa tridimensionale attualmente in uso al Gruppo, per un investimento complessivo di tre milioni di euro.

A quelli già in uso si sono aggiunti nuovi impianti per la stampa 3D (metallo, plastica e gomma) che saranno in uso h24, e permetteranno di sviluppare parti di macchina finora prodotte in asportazione truciolo, e che, nel futuro, verranno progettate con il metodo additivo. Questi permetteranno di prototipare dei pezzi in tempi strettissimi e in quantità minime, per consentire i test in real time sulle macchine di produzione.

Il nuovo reparto diventerà il vero cuore del paradigma 4.0 del gruppo Marchesini, che consentirà di tenere sotto controllo tempi e costi. Non solo, anche di monitorare la pianificazione della produzione, l’usura delle macchine e la gestione degli errori. Il tutto,senza usare un singolo figlio di carta.