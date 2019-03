Omicidio Marco Biagi, il ricordo a 17 anni dalla scomparsa

Un minuto di silenzio in Consiglio comunale oggi alle 12 la tradizionale deposizione di una corona nella piazzetta dell'ex ghetto ebraico a lui intitolata, a due passi da via Valdonica. Il Comune di Bologna ricorda Marco Biagi, assassinato il 19 marzo di 17 anni fa. E' stata la presidente del Consiglio comunale, Luisa Guidone, a ricordare in aula la figura di Biagi. Domani invece, sarà la vicesindaco Marilena Pillati a presenziare alla cerimonia in piazzatta Biagi.

Sempre domani, alle 19.50, l'assessore Marco Lombardo parteciperà alla staffetta simbolica che dalla piazza Medaglie d'Oro della stazione centrale giungerà in bicicletta in via Valdonica, seguendo il percorso che il professor Marco Biagi compì la sera della sua uccisione.

Alle 20.05 a conclusione del percorso verrà deposta una corona di fiori e, "dopo un minuto di raccoglimento, verranno cantate alcune canzoni accompagnate da una chitarra e verranno letti alcuni brani per commemorare il giuslavorista", si legge in una nota del Pd.

Ricorda Biagi anche la presidente dell'assemblea legislativa regionale Simonetta Saliera.

"Ricordare la figura, il pensiero e l'opera di Marco Biagi è un dovere civile per tutte le istituzioni- afferma Saliera in una nota- Il suo barbaro omicidio ferisce ancora tutta Bologna, la nostra regione e il paese e interroga le nostre coscienze. Il dolore per la sua morte non trova pace perché è stata assassinata una persona e inferto un colpo ai valori della democrazia, della tolleranza e del rispetto che sono alla base del nostro vivere comune e della coesione della nostra città". (Bil/ Dire)