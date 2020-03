18esimo anniversario della morte di Marco Biagi: celebrazioni sospese

Il 19 marzo ricorre 18esimo anniversario della morte di Marco Biagi e il Consiglio comunale di Bologna, la città dove il giuslavorista viveva e fu ucciso, lo ha ricordato osservando un minuto di silenzio. Biagi fu "barbaramente" colpito dalle nuove Brigate rosse, ha sottolineato la presidente del Consiglio, Luisa Guidone: "Ci stringiamo alla famiglia per il nostro cordoglio".

Biagi è stato ricordato anche dal nipote Giulio Venturi, consigliere comunale di Insieme Bologna. Biagi era "un grande uomo", ha rimarcato Venturi: "Era colto e preparato, era un grande studioso ma allo stesso tempo non perdeva mai di vista i reali valori della vita". In questi giorni di emergena coronavirus "purtroppo le iniziative in sua memoria sono state giustamente sospese- per via dell'emergenza coronavirus, ha aggiunto Venturi- ma persiste l'affetto degli amici, dei colleghi e delle tante persone che lo hanno conosciuto e stimato". Attraverso il minuto di silenzio, il Consiglio ha espresso il proprio cordoglio anche per la scomparsa di Davide Orsini (Pd), consigliere di Quartiere e segretario di circolo al San Donato, ricordato durante la seduta dal dem Vinicio Zanetti. (dire)