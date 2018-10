Scritte contro Marco Biagi: due indagati per apologia del terrorismo

"1000 Biagi"; "Marco Biagi non pedala più"; "Onore a Mario Galesi"; "Onore ai compagni combattenti". Queste le frasi scritte sui muri del dipartimento di Economia dell'università di Modena e Reggio Emilia. I pm della Procura di Bologna, Antonello Gustapane e Antonella Scandellari, hanno chiuso le indagini nei confronti di un 28enne di Modena e un 27enne di Parma, che la notte del 19 marzo imbrattarono, a Modena, i muri dell'edificio in occasione dell'anniversario della morte del giuslavorista. Dorvanno rispondere di apologia dei delitti di attentato per finalità terroristiched omicidi terroristici e di porto abusivo di armi.

Entrambi gli indaganti appartengono all'ambiente antagonista: il modenese era per altro già noto alle forze dell'ordine per essere stato arrestato per un fatto del 2014, quando insieme ad altri giovani incendiò una villetta sull'appennino parmense, che l'anno precedente aveva ospitato un raduno di Casa Pound.

Le persone offese sono il ministero della Giustizia, il rettore pro-tempore dell'Università di Modena e Reggio e gli eredi del professor Biagi.