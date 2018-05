'Spese pazze', Marco Monari: ancora guai giudiziari per l'ex capogruppo PD

Ancora guai giudiziari per Marco Monari, ex capogruppo PD in Regione Emilia-Romagna. Rischia un nuovo processo per 4.475,70 euro di rimborsi, dopo essere stato condannato in primo grado a quattro anni e quattro mesi per peculato, per le spese messe a rimborso tra il 2010 e il 2011.

La pm Morena Plazzi ha chiesto il rinvio a giudizio per Monari e l'ex consigliera Pd Gabriella Ercolini, che si rimborsi ne ha chiesti anche di più, precisamente 4.831,12 euro. Una serie di voci relative al periodo che va dal 1° gennaio 2009 al 9 maggio 2010 "come spese per il funzionamento del gruppo consiliare", ma che invece sarebbero stati "costi sostenuti per spese esclusivamente personali e somme spese per scopi diversi" da quelli previsti dalla legge regionale sul funzionamento dei gruppi e persino "espressamente vietati dalla stessa normativa".

"Rimborsi chilometrici fondati su autocertificazioni non vere", in quanto nelle giornate per cui sono stati richiesti Monari o sarebbe stato a Bologna, o sarebbe stato impegnato in attività che nulla avevano a che vedere con la sua carica politica. Del resto, oltre a spese per hotel e ristoranti, ci sono cinque bottiglie di champagne e per l'acquisto di uno smartphone con tanto di micro SD.