Carabinieri feriti esplosione 6 agosto: riconoscimento al Maresciallo Piras

Alle ore 11 di domani 31 ottobre 2018, presso la Sala Scantamburlo della Legione Carabinieri Emilia Romagna, il Maresciallo Maggiore Massimo Piras, riceverà una lettera di apprezzamento per l’attività svolta in occasione dell’incidente stradale 6 agosto scorso, quando un’autocisterna di GPL esplose e ferì diversi Carabinieri della Compagnia di Bologna Borgo Panigale, intervenuti per prestare soccorso alle persone che si trovavano in zona.

Nell’occasione, il Maresciallo Piras era rimasto gravemente ferito agli arti superiori e alla testa.