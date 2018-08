Aggressione a colpi di martellate: arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio. Con questa accusa un 31enne pugliese, domiciliato a Borgo Panigale, è stato arrestato nella nottata tra mercoledì e giovedì dai Carabinieri. L'uomo è accusato di aver aggredito con un martello da muratore un 33enne di Baricella in uno degli stradelli di Marina di Ravenna che conducono alla spiaggia. Il malcapitato è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza del 117. La prognosi iniziale è di trenta giorni.

Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire il motivo della violenta aggressione, a quanto pare per futuli motivi. Al momento dell'arresto è stato trovato con alcune dosi di stupefacente e denaro, così è stato indagato anche per detenzione ai fini di spaccio. A questa accusa di aggiunge quella di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Venerdì è attesa la convalida dell'arresto. La notizia è stata riportata dall'edizione ravennate de "Il Resto del Carlino" e da Ravenna Today.