Lutto nel mondo dell'editoria, morta Marisa Monti Riffeser

Il mondo dell'editoria dice addio a Marisa Monti Riffeser. A darne notizia sono Monrif e Poligrafici editoriale, società di cui Riffeser era rispettivamente presidente e vicepresidente, in un comunicato congiunto. Nata nel 1930, Riffeser è stata unica donna editrice di quotidiani in Italia.

"Si schermiva se qualcuno l’avvicinava alla mitica Katharine Graham, la proprietaria del Washington Post, -si legge nella nota congiunta pubblicata sui quotidiani da lei editi (tra cui Il Resto del Carlino, ndr)- ma Marisa Monti Riffeser è stata pur sempre l’unica donna editrice di quotidiani nella storia del nostro paese e con il figlio maggiore Andrea ne ha guidati un bel numero. E anche lei diventò presidente della Poligrafici Editoriale alla scomparsa del padre, il cavalier Attilio Monti, e ritrovarsi successore di un nome importante come quello di Monti non era cosa da poco. Anche se lei avrebbe voluto occuparsi ancora di più dei giornali nonostante una certa idea del padre che aveva invece piuttosto teso a proteggere quell’unica figlia nella convinzione che guidare un gruppo editoriale come il nostro fosse compito da uomini. Sebbene lei fosse stata sempre convinta che avrebbe giocato a favore di un rinnovamento nell’informazione una maggiore presenza femminile in ruoli di direzione".