Incendio nella notte a Monzuno: a fuoco auto e camper

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco. In via Gardelletta, tra i Comuni di Monzuno e Marzabotto, intorno alle 2:40, due auto in sosta e un camper presso un parcheggio hanno preso fuoco in un incendio che ha tenuto impegnati i Caschi Rossi per diverse ore. Danneggiato anche un palo dell'illuminazione elettrica, che ha causato un piccolo blackout nella zona.

Tra i veicoli infatti ce ne erano di elettrici o ibridi, e questo ha fatto temere per i pacchi batteria, che se danneggiati possono continuare a bruciare per molto tempo, senza possibilità di estinzione delle fiamme. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Vergato per accertare le cause dell'incendio, verosimilmente accidentali. Nel pomeriggio di ieri un altro incendio, questa volta a Medicina.