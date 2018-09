Marzabotto: alcol negato in osteria, cliente conficca coltello nel bancone

Una scena da saloon quella di venerdì notte, quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Vergato è stata informata che all’interno di un’osteria situata in via Porrettana Nord, a Marzabotto, si era presentato un giovane armato di coltello.

I militari sul posto hanno raccolto le testimonianze del gestore, secondo le quali l'esercente si era rifiutato di servire un bicchiere di rum a un avventore, ubriaco, che improvvisamente avrebbe così un grosso coltello da cucina nel bancone del locale. Accortosi della telefonata al 112, il soggetto si sarebbe dato alla fuga, ma è stato individuato poco dopo nelle vicinanze.

Alla vista dei Carabinieri, ha inizialmente ha opposto resistenza, poi è stato identificato e arrestato per tentata violenza privata, resistenza a un pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Si tratta di un 29enne italiano. Il coltello non è stato ritrovato. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il giovane è stato rimesso in libertà, in attesa dell’udienza posticipata per la richiesta dei “termini a difesa”