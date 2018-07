Cadavere rinvenuto nell'acqua a Marzabotto: indagano i Carabinieri

Un cadavere è stato ritrovato nel fiume Reno all'altezza di Calvenzano, tra Marzabotto e Vergato. Il corpo, segnalato da un cittadino e recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, risulta in avanzato stato di decomposizione tale per cui è irriconoscibile sia età che sesso. E' probabile che il corpo possa essere rimasto in ambienti umidi per molto tempo. I Carabinieri ora stanno indagando per risalire all'identità della persona, nessuna ipotesi è al momento esclusa. E' stata disposta l'autopsia.