Marzabotto, si allontana da casa famiglia: trovato in un fosso dal Soccorso Alpino

E' stato trovato e salvato da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico lungo la Porrettana l'uomo che ieri pomeriggio si era allontanato da una casa famiglia, nel Comune di Marzabotto.

Scattato l'allarme intorno le 17,30, sono subito partite le ricerche del 71enne: sul posto, oltre gli uomini del Saer, anche alcune squadre dei Vigili del Fuoco e Carabinieri, che hanno setacciato per circa due ore il territorio, coadiuvati da un elicottero.

Verso le 19,30 la svolta: l'uomo è stato trovato in un fossato lungo la Porrettana, nei pressi del museo degli etruschi, in difficoltà ma cosciente. Portato sul ciglio della strada, è stato subito trasferito al pronto soccorso del Maggiore per ulteriori accertamenti.