Pizze sospese per medici e operatori sanitari: "Venite qui, ve le offriamo noi"

La Fattoria di Masaniello, la pizzeria etica del Pilastro, pensa ai medici e al personale sanitario impegnato senza sosta per l'emergenza coronavirus e offre loro le pizze sospese.

"A voi che lottate in prima linea per la nostra salute - scrivono - a voi che siete sempre esposti ai rischi per salvare il prossimo, a voi che non vi fermate mai. A voi medici, infermieri, paramedici impegnati in questa emergenza, offriamo le pizze sospese che abbiamo in bacheca. Venite a trovarci oppure chiamateci, saremo felicissimi di cucinare per voi".

Ovviamente, più pizze sospese ci sono in bacheca più pizze potranno essere offerte, per cui l'invito è rivolto a tutti: "chiunque voglia offrire una pizza ai professionisti della sanità impegnati in questa emergenza sarà sempre ben accetto, a cucinare ci pensiamo noi".