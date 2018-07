Muore travolta dal furgone, la vittima è Romana Passerini

Si chiamava Romana Passerini, 76enne bolognese, la vittima dell'incidente stradale mortale avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15:30.

La donna è rimasta travolta e schiacciata da un furgone di trasporto medicinali. Il mezzo era guidato da un 39enne, anche lui bolognese: secondo la ricostruzione della Polizia Municipale, ancora sotto accertamento, la dinamica più probabile è che la 76enne sia stata travolta mentre il furgone -un modello sprovvisto di telecamrea posteriore- faceva retromarcia dopo aver terminato la consegna di farmacia alla vicina farmacia.

La 76enne è stata liberata da dove era incastrata, sotto al furgone, ma per lei i sanitari del 118 hanno potuto ben poco, ed è spirata sul posto poco dopo la liberazione. Sgomenti i passanti e sotto choc l'autista del mezzo, il traffico è stato fatto deviare per qualche tempo su via Mascarella.