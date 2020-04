Castenaso: disponibili 2400 mascherine per anziani e categorie sensibili

A Castenaso sono 2.400 le mascherine ancora a disposizione a favore dei cittadini più fragili: poco più di un terzo della prima fornitura da parte della Regione Emilia-Romagna.

Nello specifico gli anziani ultra 65enni possono ritirarne una a testa presso la sede della Pubblica Assistenza di Castenaso in Via G. Amendola, 5, dalle 8 alle 12:30, dal lunedì al sabato. In ogni caso, al numero 051/787151 è possibile prenotarsi per un altro orario qualora vi fossero particolari motivi.

Allo stesso modo, anche le altre categorie più sensibili (malati cronici, immunodepressi e malati oncologici, donne in gravidanza, persone in difficoltà economica/sociale, disabili, associazioni coinvolte nell’emergenza e che si occupano di soggetti a rischio) potranno richiedere una mascherina a persona, questa volta presso l'URP del Comune: dal lunedi al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00, previo appuntamento telefonico (051/60.59.208 - 051/60.59.243 - 232) per evitare assembramenti e spostamenti non necessari.

"Il Comune e la Regione Emilia-Romagna sono al lavoro per offrire ulteriori consegne e quindi nuove disponibilità di questi fondamentali dispositivi di protezione individuale, nel momento in cui dovessero esaurirsi - spiega il Comune in una nota - Un ringraziamento alla "Sartoria San Lazzaro" per aver donato al Comune di Castenaso 300 mascherine in materiale TNT, robuste e lavabili ad alte temperature".

