Coronavirus, mascherine gratis in farmacia: tutto esaurito in poche ore

Un paio d'ore o poco più. Non c'è voluto molto di più per esaurire (o quasi) le scorte di mascherine date in dotazione dalla Regione alle 120 farmacie della città di Bologna. La distribuzione gratuita è iniziata oggi pomeriggio alle 15.30: a ogni farmacia sono state consegnate 288 confezioni da tre mascherine ciascuna, una a famiglia.

"Alle 16.30 le avevamo già finite", testimonia Achille Gallina Toschi, presidente di Federfarma Emilia-Romagna e titolare di una farmacia in via San Felice. "Va sottolineato l'impegno straordinario dei farmacisti nell'allestire in poco tempo i pacchetti e nell'organizzare la distribuzione all'esterno dei negozi, garantendo la distanza tra le persone, code separate rispetto all'accesso al bando per i farmaci e evitando assembramenti", spiega Toschi.

"Il numero delle mascherine non è stato, ovviamente sufficiente per tutti, ma è stato donato a una buona parte della popolazione", assicura il numero uno di Federfarma. "I farmacisti hanno anche dato consigli su come indossare le mascherine e su come sanificarle per poterle indossare qualche volta in più", aggiunge Toschi, che racconta di aver assistito a gesti di solidarietà tra cittadini.

"Ci sono stati dei giovani che pur essendo in fila hanno rinunciato alla propria confezione per donarla a persone più anziane", racconta il farmacista. La distribuzione di mascherine è stata fatta anche dalle 22 farmacie Lloyds e anche qui le scrte sono andate quasi completamente esaurite.

"LloydsFarmacia conferma la sua disponibilità, con la sua rete distributiva all'ingrosso e al dettaglio, a dare il suo contributo ad operazioni istituzionali e in linea con questi obiettivi, grazie alla propria presenza capillare sul territorio e alla professionalità di tutto il suo personale", assicura Arianna Furia, direttore vendite Italia del gruppo.

Anche il Comune afferma che la consegna delle mascherine tramite le farmacie di Bologna "ha funzionato". E tranne "due o tre" episodi, dove i vigili urbani sono intervenuti per "mettere in ordine" la coda, la distribuzione si è svolta in maniera regolare. A tirare le somme a fine giornata è Alberto Aitini, assessore alla Protezione civile del Comune di Bologna, parlando alla 'Dire'.

"Nella maggior parte dei casi è andata molto bene- riferisce Aitini- abbiamo fatto controlli a campione sulle farmacie per evitare eventuali assembramenti e abbiamo avuto solo due o tre criticità, dove siamo intervenuti per mettere in ordine la fila fuori dal negozio, che era molto lunga, per far mantenere le distanze di sicurezza".

La coda, spiega l'assessore, si era formata prima dell'apertura della farmacia (la distribuzione delle mascherine è iniziata nel turno pomeridiano) ma una volta aperto il negozio, "è stata smaltita. La consegna era rapida- sottolinea Aitini- perché le mascherine erano già state impacchettate nei giorni scorsi, quindi bastavano pochi secondi per ogni cittadino. Molti hanno fatto la distribuzione fuori dal negozio, con una fila dedicata".

A conti fatti, dunque, "la maggior parte delle farmacie ci ha segnalato di aver esaurito le mascherine- conferma Aitini- chi nel giro di un'ora, chi nell'arco della giornata. Significa che è stata un'operazione assolutamente utile, siamo contenti di aver contribuito a fare avere queste 100mila mascherine ai cittadini"

Messa in archivio l'operazione farmacie, da domani a Bologna partirà la distribuzione delle mascherine agli anziani soli, invididuati nell'ambito del progetto 'Mais', attraverso i volontari. Dopodomani, invece, toccherà ai cittadini con disabilità, raggiunti attraverso la consulta comunale dell'handicap. Infine, la prossima settimana le mascherine arriveranno in buchetta agli anziani con più di 75 anni. E per il futuro? "La Regione non ci ha ancora comunicato se ci saranno altre- afferma Aitini- in quel caso, vedremo come fare anche in base al numero di mascherine eventualmente messe a disposizione. Ma questo sistema ha funzionato". (Vor/San/ Dire)

