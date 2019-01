Circo e musica classica sullo stesso palco: 'MasNada' debutta al Duse\VIDEO

Potranno le linee degli spartiti trasformarsi in fili per equilibristi? È la domanda che ha portato alla nascita di 'MasNada - Armonie Nomadi", lo spettacolo di MagdaClan circo e Orchestra Senzaspine che intreccia in modo inedito il linguaggio della musica sinfonica con quello del circo contemporaneo.

La risposta evidentemente è sì: cuore centrale del progetto è lo scambio di saperi, così il compositore Tommaso Ussardi insegnerà musica ai circensi mentre Alessandro Maida insegnerà circo ai musicisti. Insomma, acrobati e suonatori indosseranno gli uni i panni degli altri creando un'originale mescolanza artistica.

Nel video, a cura di Daniele Poli street style studio, alcuni momenti delle ultime prove al Mercato sonato, in attesa della prima nazionale del 5 e 6 febbraio al Teatro Duse.

Il progetto è realizzato con il sostegno di MiBAC e di SIAE, nell’ambito di ‘Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura’, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Teatro Duse, Mercato Sonato, Arci Bologna, Società Dolce, Centro Beltrame.

Video di Daniele Poli Street Style Studio