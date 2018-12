Massarenti: minaccia la mdre con i coltelli, fermato con il taser

E' stato ricoverato in ospedale per avere assistenza psichiatrica un bolognese di 24 anni che ieri ha minacciato la madre con alcuni coltelli e ha chiamato i Carabinieri.

"Mi dovete ammazzare" ha urlato alla vista dei militari che lo hanno trovato con le lame in mano e hanno cercato di riportarlo alla calma dando alcuni segnali di avvertimento to con il taser in dotazione, infime è stato immobilizzato. Si tratta del primo utilizzo della pistola elettrica in città.

Il ragazzo, tossicodipendente, il giorno prima aveva già minacciato la madre, portando via del denaro, così era stata chiamata la Polizia. Visto lo stato in cui versava, il 24enne è stato ricoverato in ospedale e denunciato per resistenza e minacce, oltre che per il possesso di armi.