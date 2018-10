Orario invernale Tper, ripristinata la fermata bus Giambologna

Per ripristinare la fermata era partita anche una raccolta firme, e alla fine sono stati accontentati. Tornerà in funzione la fermata Giambologna per il bus 89, tagliata dal piano invernale dei bus elaborato da Tper.

Ebbene, da lunedì 29 ottobre, saranno ripristinate dieci fermate delle linee suburbane ed extraurbane nel territorio cittadino, compresa la Giambologna. La decisione è frutto del lavoro congiunto del tavolo tecnico tra Tper e gli enti locali.

La revisione delle fermate urbane per i bus che provengono da fuori Bologna era stata disposta -si legge in una nota di Tper- per venire incontro alle richieste degli utenti dei bus extraurbani, impegnati in continue fermate intermedie una volta dentro l'ambito urbano.

Con questa ulteriore revisione richiesta dal Comune -continua Tper- il ripristino delle dieci fermate si propone dunque di tenere assieme le esigenze dei pendolari da e per il capoluogo con quelle di chi utilizza invece le linee suburbane per spostarsi all’interno della città di Bologna.

Queste le principali modifiche relative alle fermate:

Berretta Rossa: in direzione periferia ripristino per le linee suburbane ed extraurbane in transito; in direzione centro ripristino in nuova fermata in posizione sfalsata rispetto a quella esistente (che rimane dedicata alle sole linee urbane);

Cinta: ripristino in ambo le direzioni per la linea 87;

Scala: ripristino in ambo le direzioni per la linea 87 ed extraurbane in transito;

Ducati: soppressione in ambo le direzioni per la linea 87;

bivio Cadriano: ripristino della fermata in ambo le direzioni per le linee 93, 300 e 301;

Giambologna: ripristino della fermata in ambo le direzioni per la linea 89;

Bentini: ripristino della fermata in ambo le direzioni per le linee suburbane ed extraurbane in transito;

De Carolis: ripristino della fermata in ambo le direzioni per le linee 83 e 92;

Piazza dei Colori: in direzione centro ripristino per la linea 89 alla fermata esistente.

Infine, in direzione periferia, ripristino per la linea 89 alla fermata Piazza dei Colori esistente, in attesa della definizione della nuova fermata Piazza dei Colori, che sostituirà per tutte le linee in transito le attuali fermate Piazza dei Colori e Barelli in direzione periferia.