Massarenti: rubano in 10 auto parcheggiate, sono tutte Fiat Panda

10 auto scassinate per portare via pochi spiccioli. E' accaduto questa notte tra le via Modena, Riccoboni e della Torretta.

A finire nei guai, due cittadini moldavi di 29 e 28 anni, denunciati per furto e tentato furto aggravato continuato in concorso. La segnalazione al 113 è arrivata da parte di un residente che si era affacciato alla finestra intorno all'una di questa notte e li ha visti forzare le auto parcheggiate, tutte Fiat Panda.

Gli agenti li hanno bloccati, grazie alle descrizioni, nei pressi della rotonda Marcheselli. Uno dei due si era liberato di un paio di forbici, utilizzate per forzare le serrature degli sportelli.