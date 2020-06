Matrimonio, invitato positivo al coronavirus: 20 persone in isolamento

Venti trevigiani sono finiti in isolamento perché sono andati ad un matrimonio a Bologna. Le nozze sono state celebrate sotto le Due Torri nei giorni scorsi e uno degli invitati è risultato poi positivo al coronavirus. Ad annunciarlo, il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha spiegato: "Abbiamo dovuto mettere in isolamento venti persone, un nucleo familiare allargato, che sono andate ad un matrimonio a Bologna".

Le persone finite in quarantena fanno tutte parte della cerchia di familiari e conoscenti della sposa, originaria della provincia di Treviso. Le Ausl sono al lavoro per contattare tutti gli invitati e metterli in quarantena.

