Matrimonio Ferragni-Fedez: tutto pronto, e le luci del mega-party vengono da Imola

Il weeding day è il 1° settembre, la location Noto, in Sicilia. A oltre un anno dalla plateale proposta di matrimonio durante il concerto del rapper all’Arena di Verona, e a qualche mese dalla nascita del piccolo Leone, la coppia più social dirà il 'sì' nella cittadina in provincia di Siracusa, terra d’origine della mamma della sposa. Secondo le ultime notizie, la cerimonia con rito civile si svolgerà presso Dimora delle Balze. L’abito da sposa di Chiara Ferragni è della maison Dior, Fedez, invece, indosserà un vestito di Versace.

Super-mega party per la blogger di moda e il rapper: ci saranno palme e fuochi d'artificio in 3D. La serata sarà a tema, ispirato al Festival di Coachella, l’evento musicale più fashion della California, a cui Chiara ha sempre partecipato. L’illuminazione della lussuosa location, una fattoria dell'Ottocento acquistata nel 2009 dalla famiglia Lops, imprenditori della moda e del design, è stata affidata al light designer Luca Turrini, titolare della pluripremiata azienda imolese "Format design studio", con sede in via I Maggio, che