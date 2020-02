Matteo Zuppi nel Dicastero dello Sviluppo Umano: oggi la nomina di Papa Francesco

Nuovo riconoscimento da Roma per Matteo Zuppi. Dopo la nomina a cardinale, da Oltretevere è arrivata quella di "membro del Dicastero della Curia Romana per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale".

La notizia è stata diffusa alle ore 12 dal Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale nasce il 17 agosto 2016 come "frutto dell’azione di riforma che fonde insieme i quattro precedenti Pontifici Consigli, secondo il volere del Santo Padre Francesco espresso con la Lettera Apostolica, in forma di Motu Proprio, 'Humanam Progressionem'", si leggenella nota della Curia bolognese.

Si tratta del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace, il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, il Pontificio Consiglio Cor Unum (un cuore solo - ndr) e il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari per la Pastorale della Salute.

"Il nuovo Dicastero è chiamato ad esprimere la sollecitudine della Chiesa negli ambiti della giustizia della pace e della salvaguardia del creato - spiegano da via Altabella - come in quelli che riguardano la salute e le opere di carità. Attualmente il prefetto è il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson e il segretario è monsignor Bruno Marie Duffé.