Maturità, da Sciascia a Dalla Chiesa e Gino Bartali: ecco le tracce dei temi

Ecco le tanto sospirate tracce dei temi per la prima prova degli esami di maturità 2019, al via oggi. Alle 8.30 in punto - come da regolamento - è stata resa nota la "Chiave Ministero" per aprire il plico telematico con le tracce della prima prova scritta dell’esame di maturità 2019.

Sciascia, "Il giorno della civetta" e una poesia di Giuseppe Ungaretti, "Il porto sepolto", confluita nella raccolta "L'allegria": sono queste alcune tracce per la prima prova scritta dell'esame di maturità 2019 per quel che riguarda l'analisi del testo (tipologia A). Traccia su Stajano, "Eredità del Novecento" per il testo argomentativo storico-politico (tipologia B).

Tra le altre tracce per la tipologia B, un brano di Montanari sull'uso del futuro, "Istruzioni per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà" , e un brano di Steven Sloman e Philip Fernbach, tratto dal loro saggio "L'illusione della conoscenza". Per una traccia di attualità "Dalla Chiesa martire dello Stato", generale e prefetto ucciso dalla mafia nel 1982.

Tra le tracce proposte anche una dedicata a Gino Bartali, il campione di ciclismo nominato "Giusto tra le nazioni" per aver salvato numerosi ebrei ai tempi delle persecuzioni nazifasciste. Tipologia C, traccia "Tra sport e storia", un articolo di Cristiano Gatti.

(IMMAGINE REPERTORIO)