Bonaccini ricorda il Cev: "Uno dei momenti più dolorosi della mia vita" | VIDEO

Maurizio Cevenini, consigliere comunale e regionale del Pd, è scomparso l'8 maggio 2012 quando si è suicidato lanciandosi dalla una delle torri di viale Aldo Moro. Oggi, per l'anniversario della sua morte, il presidente della Regione Stefano Bonaccini lo ha ricordato così: "La sua scomparsa è stata tra le cose più dolorose che ho vissuto nella mia vita – ha detto il presidente – era una persona straordinaria, sempre disponibile al dialogo e al confronto con tutti. Una persona generosa e perbene, che sapeva trasmettere queste sue qualità agli altri. Il Cev lo porteremo sempre con noi".

In Comune un minuto di silenzio

A Palazzo D'Accursio, alla fine della seduta di Question time, si è osservato un minuto di silenzio per il Cev. "Prima di aprire i lavori del Consiglio – ha detto il vicepresidente del consiglio, Marco Piazza –, d'intesa con i capigruppo e con tutti i consiglieri, vogliamo ricordare quest'oggi, visto che sono passati otto anni dalla sua scomparsa, Maurizio Cevenini. Come sapete Maurizio ha dedicato a questa Amministrazione e a questa città gran parte della sua vita e della sua esperienza amministrativa. Maurizio è stato un uomo politico stimato e apprezzato per la sua umanità e la sua gentilezza, correttezza e indipendentemente dall'appartenenza partitica e politica, lo stimavano anche gli avversari".

"Lo continuiamo a ricordare tutti con affetto e lo continuiamo a chiamare Cev. Oggi il Consiglio comunale – ha concluso Piazza – il sindaco Virginio Merola, la Giunta e tutta l'Amministrazione Comunale si stringono attorno ai familiari, alla figlia Federica, agli amici, a tutti coloro che lo hanno conosciuto, riconoscendone il valore umano, di impegno politico e civile. Invito pertanto il Consiglio ad osservare un minuto di silenzio in ricordo del nostro collega Cev".