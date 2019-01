CGIL, Maurizio Landini nuovo segretario generale

Accordo sulla nomina di Maurizio Landini a nuovo segretario generale della Cgil. E' questo il quadro del sindacato del dopo-Camusso. L'ex numero uno della Fiom, la federazione dei metalmeccanici della CGIL sarà affiancato da Vincenzo Colla, segretario generale dell'Emilia Romagna, dal 2016 nella segreteria nazionale.

Chi è Maurizio Landini

Nato nel 1961 a Castelnovo ne' Monti, in provincia di Reggio Emilia, ma è cresciuto a San Polo d'Enza. Per due anni frequenta l'istituto per geometri e a 15 anni diventa apprendista saldatore in una cooperativa. A metà del anni '80 si iscrive al Partito Comunista, diventa delegato sindacale poi funzionario della Fiom.

Viene poi eletto segretario generale regionale del sindacato e segretario della sezione di Bologna, e nel 2005 entra a far parte della segreteria nazionale della Fiom, diventando segretario nazionale a giugno del 2010.