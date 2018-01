Mazzini: la Polizia arriva per sedare una lite, ma trova una coltivazione di 'erba'

Una lite in famiglia ha portato a un arresto per spaccio. Sono stati i sanitari del 118 ad avvertire il 113 ieri sera alle 21: hanno riferito di aver curato sul posto due uomini che si erano azzuffati, di averli trovati a terra e che uno di loro brandiva un martello tenendo un atteggiamento minaccioso anche nei confronti dei soccorritori. Gli agenti arrivati nell'appartamento, in zona Mazzini, hanno ascoltato le diverse versioni: a venire alle mani erano stati il padre e il figlio, ma in casa era presente anche la mamma.

Non si trattava del primo episodio aggressivo e, a detta dei testimoni, il giovane, bolognese 20enne, farebbe uso di sostanze stupefacenti: "Ha messo anche dei lucchetti alla cantina e non si può entrare", così è scattato il controllo.

All'interno 13 piante di marijuana, lampade alogene e tutto l'occorrente per la coltivazione dell'erba. Il 20enne è stato arrestato e dovrà rispondere dell'accusa di porto abusivo di armi,di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Non essendo gravato da precedenti, il PM ne ha disposto la scarcerazione.