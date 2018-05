Meraville: riconosce coppia di ladri e chiama la Polizia

Ha visto un uomo e una donna aggirarsi all'interno di Media World, nel quartiere commerciale Meraville, in via Tito Carnacini, e ha riconosciuto due volti noti. Un vigilante aveva avuto modo di osservarli attraverso le telecamere di sorveglianza il 19 e il 21 maggio scorsi, quando dal negozio erano spariti alcuni cellulari.

I due raggiungevano il reparto di telefonia, l'uomo faceva da palo e la donna si chinava, tagliava i dispositivi anti-taccheggio e occultava la refurtiva nel reggiseno. Ieri però è arrivata la Polizia che ha denunciato per furto aggravato in concorso due romeni, un ragazzo di 21 anni e una minore di 17.

Un altro furto poco prima delle 13 è stato sventato da Oviesse in via dei Mille. Una cittadina tunisina di 30 anni è stata sorpresa da un vigilante entrare nei camerini e uscirne senza la merce da provare che aveva occultato in una borsa. Alle 16 di ieri da Terranova, un cittadino tunisino di 27 anni, volto noto, è stato fermato e denunciato per furto dopo aver rubato capi di abbigliamento per circa 120 euro.