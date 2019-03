Furto da media World: aggredisce il vigilante e finisce in manette

Rasoi elettrici, auricolari, power bank per circa 500 euro, rubati dagli scaffali del negozio di elettronica Media World ieri a ora di pranzo, per questo un cittadino tunisino di 44 anni è stato arrestato dalla Polizia per rapina impropria.

L'uomo ha tentato di oltrepassare le barriere con i vari prodotti nascosti all'interno della giacca, ma un vigilante che aveva osservato la scena lo ha fermato, così è stato aggredito. Sul posto è intervenuta la volante che ha ammanettato il 44enne.