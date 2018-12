Ambulanze senza medici, assessore radiato: la Procura apre fascicolo

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo sul caso della radiazione dell'assessore alla sanità Sergio Venturi da parte dell'ordine medici di Bologna. Nel fascicolo conoscitivo, senza indagati né ipotesi di reato, confluiranno tutti gli atti ritenuti rilevanti per gli accertamenti.

Da giorni si stanno susseguendo le prese di posizione sulla vicenda, mentre lunedì prossimo il presidente dell'ordine Giancarlo Pizza sarà ascoltato dai colleghi romani della federazione degli ordini medici Fnomceo. Da parte sua la Procura, visto anche il polverone sollevato dalla vicenda, ha dato mandato ai Carabinieri di acquisire in Regione i documenti relativi allo sviluppo dell'iter della delibera 'incriminata' (acquisendo carte fino al 2015), e all'Ordine quelli del procedimento disciplinare, in modo da avere un quadro completo della situazione e capire se possano esserci stati degli abusi di qualche tipo, nel qual caso, ovviamente, scatterebbe un'indagine. I Carabinieri hanno trovato "molta collaborazione" in viale Aldo Moro dove l'iniziativa della Procura e' giudicata in modo "molto positivo"

Il provvedimento disciplinare è stato preso in virtù di un provvedimento emesso tempo fa da Venturi, che andava a indirizzare ulteriormente l'assetto degli equipaggi di emergenza nelle ambulanze, escludendo i medici nelle equipe di soccorso composte quindi solo da infermieri, in contatto con i camici bianchi. Il caso delle 'ambulanze senza medico', una pratica in vigore peraltro da anni e per la quale in passato altri dirigenti Ausl sono andati incontro a provvedimenti disciplinari, è anche debordato nel dibattito politico, con le opposizioni che hanno chiesto le dimissioni di Venturi.