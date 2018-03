Allarme medici di base: mille in meno in Emilia Romagna nei prossimi anni

In Emilia-Romagna, tra sette anni, nel 2025 "mancheranno all'appello 1.037 medici di medicina generale, altrettanti medici di famiglia che resteranno vacanti per la mancata sostituzione dei medici che andranno in pensione con nuovi giovani dottori che finiscono il tirocinio formativo per diventare medico di base".

A rilanciare l'allarme è il segretario generale del sindacato Ugl Emilia-Romagna, Tullia Bevilacqua. Verranno a mancare, sottolinea il sindacato, più di un centinaio di medici in ogni provincia (a Bologna saranno 122) "che non potranno seguire più migliaia di pazienti e nelle piccole città, con l'assenza di quello che un tempo si chiamava 'medico condotto' non sara' piu' disponibile un importante presidio sanitario".

Agenzia Dire