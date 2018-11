Medici in sciopero il 23 novembre: sit-in sotto i palazzi della Regione

Contro il Governo per pretendere "attenzione e soluzioni a problemi da troppo tempo trascurati". I medici in sit-in sotto le finestre della Regione per la giornata di sciopero prevista per venerdì 23 novembre.

Appuntamento alle 12 davanti alla sede dell'assessorato alla Sanità in viale Aldo Moro con tutte le organizzazioni sindacali della dirigenza medica veterinaria e sanitaria. "Chiediamo un finanziamento del Fondo sanitario nazionale 2019 - spiegano le sigle mediche - che preveda le risorse indispensabili per garantire i vecchi e i nuovi Lea (Livelli essenziali di assistenza - ndr) ai cittadini, anche per fermare l'ormai evidente processo di privatizzazione della sanità".

Le categorie sanitarie invocano anche "il rinnovo del contratto fermo da 10 anni, rifiutando con fermezza il tentativo messo in atto da Regioni e Governo di far competere sulle stesse scarse risorse del fondo sanitario il diritto alla cura dei cittadini e quello ad avere un contratto dignitoso per chi quelle cure deve erogare". I medici chiedono anche "la cancellazione dell'anacronistico blocco della spesa per il personale della sanità, fissato al dato 2004 ridotto dell'1,4%, per facilitare il turnover del personale, aprendo una grande stagione di assunzioni nel servizio sanitario nazionale, in grado di fare fronte nei prossimi cinque anni al pensionamento del 40% dei medici, veterinari e dirigenti sanitari". Al tempo stesso, va garantito anche "il finanziamento di almeno 3.000 nuovi contratti di formazione specialistica post-lauream".

Proprio per la concomitanza con la protesta dei medici, la commissione di garanzia nazionale ha chiesto a Cobas e Fials di rinviare lo sciopero generale dei lavoratori dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna previsto per lunedì 26 novembre. "Pertanto lo abbiamo responsabilmente rinviato in dicembre- fanno sapere i due sindacati- a breve comunicheremo la nuova data". (dire)