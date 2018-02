Medicina, arrestato stalker 40enne: perseguitava una ragazza di 24 anni

I Carabinieri di Medicina venerdì mattina hanno arrestato uno stalker di quarant’anni dopo che una ragazza ventiquattrenne aveva chiamato la caserma chiedendo aiuto perché il quarant’enne che lei aveva già querelato per atti persecutori, la stava pedinando.

Alla richiesta della donna, la pattuglia si è precipitata subito sul posto. Alla vista dei militari, lo stalker si è infastidito e dopo averli minacciati li ha aggrediti, fortunatamente senza conseguenze. Tratto in arresto per atti persecutori, il soggetto è stato ammanettato e accompagnato in caserma.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, lo stalker ha trascorso il weekend in carcere e ieri mattina, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari, è stato rimesso in libertà con l’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.