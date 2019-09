Medicina: si ubriaca, picchia tutti e danneggia il bar

Momenti di tensione ieri sera in un bar di Medicina, dove un uomo è stato arrestato, dopo aver dato in escandescenze, visibilmente ubriaco. Si tratta di un leccese di 51 anni. L'uomo, di professione operaio, avrebbe dapprima mostrato insofferenza verso chiunque si rivolgesse a lui, comportamento poi sfociato in insulti sessisti nei confronti delle bariste e minacce agli altri avventori.

Sono seguiti momenti di tensione crescente, culminati con la rottura di bicchieri e suppellettili della tavola fredda. Quando uno degli avventori ha preso il telefono per chiamare il 112, il 51enne con un colpo lo ha mandato in mille pezzi. Arrivata la pattuglia gli animi non si sono calmati: l'uomo ha inizato anche a prendersela con le divise, culminando in spintoni pugni e calci indirizzati verso i militari. Alla fine il 51enne è stato bloccato e messo in sicurezza dentro la pattuglia. Per lui le accuse sono di danneggiamento, minacce, violenza e lesioni.