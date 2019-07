Medicina: droga nascosta negli slip, in manette giovanissimo

Ieri sera a Medicina durante un servizio di controllo stradale in via San Vitale, un 18enne di origini campane è stato arrestato. I Carabinieri hanno intimato l'alt e quando è sceso dall'auto, una Lancia Delta, hanno notato un rigonfiamento nel basso ventre. La perquisizione ha permesso così di rinvenire 40 grammi di marijuana infilati negli slip. Nonostante la giovanissima età, il ragazzo ha al suo attivo diversi precedenti specifici, così è stato rinchiuso agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

I Carabinieri di Riolo Terme, sempre nel corso della notte, lungo via Sabbioni hanno controllato una Opel Corsa in sosta con a bordo due 20enni residenti nel bolognese. Stante l’orario e il luogo ove erano parcheggiati, i due sono stati perquisiti e trovati in possesso il primo di uno "spinello", l’altro di due grammi di hashish. Pertanto sono stati segnalati alla Prefettura di Ravenna per la detenzione ai fini dell’uso personale di sostanze stupefacenti;