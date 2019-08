Ferita, resta bloccata in casa per 4 giorni: salvata grazie ai vicini di casa

I vicini di casa non la vedevano da giorni e si sono allarmati pensando fosse scomparsa. Allora hanno allertato i Carabinieri di Imola che per prima cosa sono andati al domicilio della donna, classe 1967 e senza parenti, per verificare se non fosse in casa: e infatti, ascoltando attentamente hanno udito una flebile richiesta di aiuto.

Supportati dal 118 e dai Vigili del Fuoco, i Carabinieri si sono introdotti nell'appartamento e lì la scoperta: la signora era ferita a una gamba e bloccata nel bagno, così da quattro lunghi giorni, senza la possibilità di chiamare qualcuno in alcun modo. Ormai in stato confusionale è stata portata in codice rosso presso l'ospedale di Imola.