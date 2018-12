Maltrattamenti in famiglia: se la prende con i figli piccoli, arrestato 32enne

Non sarebbe stata la prima volta che assumeva atteggiamenti violenti in famiglia, ma non era mai stato denunciato, fino all'ennesimo scatto d'ira contro i figli minori. Così è finito nei guai un 32enne, cittadino straniero residente nel bolognese, arrestato lo scorso weekend dai Carabinieri per Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.).

L'episodio si è consumato a Medicina e a chiamare i militari nel cuore della notte, tra sabato e domenica, è stato un vicino di casa, che aveva sentito le urla e aveva poi aperto la porta alla moglie, presentatasi all'uscio con il più piccolo dei figli in braccio, chiedendo aiuto.

I Carabinieri si sono recati sul posto e hanno appurato che il 32enne, dopo aver minacciato di morte la moglie e i suoceri, si era scagliato verbalmente sugli altri due figli. Spaventata, la donna aveva quindi cercato rifugio a casa del vicino. L'uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è finito in manette