Medicina, scontri alla partita di calcio: sei Daspo ai tifosi

Divieto di accedere alle manifestazioni sportive - Daspo - emesso a carico di sei tifosi del Medicina-Fossatone e della Giovane Cattolica 1923 (campionato Eccellenza, girone B), a seguito degli scontri avvenuti durante e dopo la partita del 21 ottobre scorso, tenutasi presso il campo "Bambi" di Medicina.

Non potranno assistere ai match per almeno due anni, cinque simpatizzanti della Giovane Cattolica (tutti tra i 20 e 29 anni) e due tifosi del Medicina di 60 e 53 anni, mentre alla società ospite è stata comminata una multa di 250 euro.

Sono ritenuti responsabili a vario titolo di invasione del settore della squadra ospite, quindi per rissa, lancio di oggetti pericolosi e di un fumogeno. Un tifoso della squadra romagnola 20enne è stato denunciato anche per lesioni e porto abusivo di oggetti atti a offendere, per aver colpito e ferito al capo un sostenitore del Medicina 60enne, utilizzando l'asta di una bandiera. A conclusione delle indagini, oltre al Daspo, quattro tifosi del Cattolica sono stati denunciati, mentre i medicinesi hanno ricevuto solo il Daspo.