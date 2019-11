Taccheggio al centro commerciale: tenta furto da 300 euro

Avrebbe tentato di taccheggiare 300 euro in in pezzi di formaggio (e non 3mila come appreso in un primo momento), ma è stato notato da alcuni dipendenti. Arresto da parte dei carabinieri di Medicina, alla Coop del centro commerciale Medicì: in manette è finito un 50enne, cittadino italiano, pregiudicato.

L'uomo avrebbe prima occultato la merce, per poi andare all'uscita ma essere fermato dalla vigilanza che ne aveva osservato i movimenti. Qualche momento di tensione si è creato quando un vigilante ha fermato il soggetto, con l'intendo di impedirgli di allontanarsi. Il 50enne avrebbe quindi cercato di forzare il blocco, sferrando alcuni pugni. Tutto è finito con l'arrivo della pattuglia dei militari che ha ammanettato il soggetto. Per lui l'accusa di rapina impropria.