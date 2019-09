Tentano la 'truffa dello specchietto', ma passa la pattuglia

Stavano per farcela, quando però è passata la pattuglia. Doppio arresto a Medicina dove i carabinieri ieri hanno colto in flagranza due persone intente a circuire un signore classe 1942 con l'ormai famigerata 'truffa dello specchietto'.

I militari dell'Arma hanno avvistato i due proprio mentre cercavano di convincere in strada l'anziano di aver loro danneggiato, mentre passavano con la sua auto, lo specchietto retrovisore della loro Opel Alma. Identificati, entrambi i soggetti, un uomo e una donna cittadini italiani di 25 anni, sono risultati con diversi precedenti specifici a loro carico. Ricostruita la dinamica dei fatti, i due sono stati portati via in manette e il mezzo sequestrato.