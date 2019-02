Medico in aeroporto, Lega e M5S incalzano la Regione: 'Serve, il Marconi provveda'

Un presidio medico fisso h24 all'aeroporto Marconi di Bologna. Se ne parla da anni, ma ora sotto l'impulso della ministra della Sanità Giulia Grillo che stigmatizza l'assenza di provvedimenti, i 5 stelle emiliano-romagnoli attaccano.

L'intervento del ministro, afferma in una nota la consigliera regionale Giulia Gibertoni, "non lascia spazio a dubbi. Ora bisogna agire e rimediare velocemente a una grave sottovalutazione durata troppo a lungo. Aggiungo anche l'aeroporto Marconi necessita non di un professionista generico, ma di un medico che abbia anche una competenza specifica nell'emergenza, come è corretto che sia per un presidio che fa parte della rete dell'emergenza territoriale".

Scrive ancora Gibertoni: "Pensavo che si sarebbe arrivati a una soluzione tempestiva e in linea con le richieste del ministero: invece siamo ancora fermi e, incredibile a dirsi, da ben quattro anni non è presente alcun medico presso l'aeroporto Marconi". E' "una mancanza- spiega la 5 stelle- che si fatica a comprendere e stupisce ancora di più che sia rimasta tale per anni".

Sul tema spinge anche la Lega. "Ora non resta che attendere una presa di posizione della Regione Emilia-Romagna, che, con una mia risoluzione avevo impegnato ad invitare la società di gestione dello scalo bolognese a valutare la reintroduzione di un medico h24 all'interno della struttura". affonda il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti.

Ultimamente sulla questione si erano palesate le prime aperture anche da parte del Comune di Bologna e dell'Ausl. (Bil/ Dire)