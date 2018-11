Presidio medico fisso in aeroporto: dalla Regione proposta unanime

La società dell'aeroporto Marconi valuti l'inserimento di un presidio medico H24 all'interno dello scalo di Bologna. Lo chiedono due risoluzioni, presentate da Movimento 5 stelle e da Lega nord con Fratelli d'Italia, approvate all'unanimità dalla Commissione Politiche per la salute dell'Assemblea legislativa.

La commissione, presieduta da Paolo Zoffoli, ha accolto con il sì unanime di Pd, M5s, Ln e Misto-Mdp i due atti di indirizzo che invitano il gestore a potenziare il servizio di primo soccorso aeroportuale e ad aggiornare la propria valutazione del rischio sanitario, anche alla luce dell'incremento del numero dei passeggeri in transito.

"La Ausl di Bologna è disposta infatti a considerare la proposta di un medico h24 in relazione alla valutazione del rischio- ha spiegato l'assessore Sergio Venturi- perché questo dicono le linee guida di Enac".

L'assessore alla Sanità ha portato in commissione i numeri dell'assistenza sanitaria d'emergenza al Marconi: si parla di 30 interventi all'anno (l'1% di quelli totali), 2 casi critici (uno nel 2016 e uno nel 2017) con il decesso delle due persone coinvolte, e un tempo medio di intervento dell'automedica pari a 10 minuti. Nel complesso il numero dei pazienti presi in carico all'interno dell'aeroporto è aumentato nell'ultimo anno e questo è dovuto principalmente all'aumento del numero di passeggeri transitati per lo scalo bolognese.