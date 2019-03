Mensa carcere, tra scioperi e stipendi non pagati, nuovo round: 'Lavoratori licenziati'

"Negli ultimi due giorni, le lavoratrici e i lavoratori occupati tramite Food&Facility nell'appalto per la fornitura dei servizi mensa in sette case circondariali dell'Emilia-Romagna, hanno ricevuto la lettera di licenziamento senza alcuna preavviso né procedura collettiva".

Nuovo round nel braccio di ferro tra i sindacati e il gestore delle mense nelle carceri -tra cui anche la Dozza di Bologna- alle prese con ritardi e mancati pagamenti degli stipendi da parte di Food& Facility, azienda che ha in appalto la somministrazione dei pasti dentro il penitenziario.

Sarebbero una trentina le persone in regione che hanno ricevuto le lettere di licenziamento, fanno sapere i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uitucs Uil. L'episodio va ad allungare la coda di una querelle che si trascina da lungo tempo e che vede il ministero essersi fatto carico del pagamento diretto di alcune mensilità ai lavoratori, con altre che però -denunciano i sindacati- rimangono in arretrato. In mezzo alla vicenda sono finiti anche detenuti e guardie carcerarie, queste ultime in almeno un caso costrette a servire i pasti o a rimanere senza pane.

"Food&Facility non ha aperto procedure, e il Committente, il Provveditorato regionale del Ministero della Giustizia, ha 'risolto' il problema 'con i pasti d’asporto', determinando come conseguenza diretta la perdita occupazionale di tutte le lavoratrici e lavoratori impiegati" è la ricostruzione dei sindacalisti, che con urgenza chiedono sia istituito un tavolo di crisi con la mediazione della Regione.