Lavoratori mense e pulizie in piazza Liber Paradisus: "Servono risposte subito" | VIDEO

"Non c'è tempo da perdere. Servono certezze oggi, per il lavoro e per il futuro". Questo il titolo della manifestazione nazionale promossa da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, che si è svolta stamattina a Bologna in piazza Liber Paradisus. Centinaia di lavoratrici e lavoratori di mense e pulizie, scolastiche e aziendali, chiedono un aiuto del governo e un intervento tempestivo.

Si parla di un migliaio di persone senza stipendio da mesi; in alcuni casi con casse integrazioni percepite e contratti da rinnovare. "Siamo sospese da mesi – dice una lavoratrice di una mensa scolastica di Crespellano – e molto probabilmente non ci daranno più il fisso, quindi come sopravviviamo questi tre mesi?", si domanda.